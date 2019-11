Mathieu van der Poel oppermachtig in Superprestige Ruddervoorde

Van der Poel sloot in februari zijn veldritseizoen af in Hulst, waar hij zijn 32e zege boekte in een winter waarin hij 34 keer aan de start stond. Dat zal de komende maanden minder vaak zijn, kondigde hij al aan. Van der Poel heeft tal van uitdagingen elders, met onder meer enkele voorjaarsklassiekers en in de zomer de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. Ook hoopt hij met zijn ploeg in aanmerking te komen voor een wildcard voor de Ronde van Spanje.

Sweeck passeerde 23 seconden na Van der Poel de finish, diens landgenoot Toon Aerts werd derde. Eli Iserbyt, de Belg die tot nu toe zoveel indruk had gemaakt, werd pas vijfde op ruim anderhalve minuut van de winnaar. Iserbyt was nog wel als eerste het veld in gestormd, maar verdween al snel in de kop van de wedstrijd. ,,Hij had de Koppenbergcross van vrijdag misschien nog in de benen zitten”, verklaarde Van der Poel het uitblijven van de vooraf verwachte tweestrijd. ,,Dat neemt niet weg dat Eli al heel wat heeft laten zien dit seizoen.”

,,Mijn basis is zeker goed genoeg, maar ik heb nog te weinig specifiek voor de cross getraind”, keek Van der Poel terug op zijn terugkeer in het veld. ,,Het was een lastige, technische wedstrijd, maar ik heb wel weer genoten. Vanaf nu kan het alleen maar beter gaan.”