Mathieu van der Poel wint voor tweede keer Ronde van Vlaanderen na ongekend staaltje blufpoker

Van Baarle tweedeMathieu van der Poel heeft voor de tweede keer in zijn carrière de Ronde van Vlaanderen gewonnen. In een razend spannende sprint was hij net iets sneller dan Dylan van Baarle en Valentin Madouas, terwijl het lange tijd juist op een sprint-à-deux met Tadej Pogacar leek af te stevenen.

Na twee edities met coronabeperkingen waren wielerfans weer welkom langs het parkoers van De Ronde. En dat lieten de toeschouwers zich geen twee keer vertellen. Op de hele route van Antwerpen naar Oudenaarde stond het rijendik. Enige smetje op de feestvreugde was het niet-starten van topfavoriet Wout van Aert, die eerder deze week door een coronabesmetting moest afzeggen voor de Hoogmis. Zonder hem waren alle ogen gericht op Van der Poel (winnaar in 2020) en debutant Pogacar.



Dat was - zo bleek achteraf - niet onterecht. Het waren de Nederlander en Sloveen, die het goed met elkaar buiten de fiets kunnen vinden, die de koers kleur gaven. Heel even zag het er voor hen niet goed uit toen een groep met schaduwfavorieten op 90 kilometer van het einde op de Berendries wegreed, maar op de tweede passage van de Oude Kwaremont was alle schade alweer gerepareerd. Stuk voor stuk raapte Pogacar alle aanvallers - onder wie de vroege vluchters Taco van der Hoorn en Matthijs Paaschens - op en reed hij aan de leiding. Kasper Asgreen kon als enige volgen, maar betaalde daarna de tol voor zijn inspanningen.

Richting de Paterberg keerden veel renners weer terug en reed Van Baarle samen met Fred Wright juist weg. Op de Taaienberg maakten Van der Poel en Madouas in het wiel van Pogacar weer de aansluiting en was de kopgroep van vijf een feit. Omdat de achtervolging in de groep erachter ver te zoeken was, werd wel duidelijk dat de winnaar vooraan zou zitten. Jumbo-Visma reed met onder anderen de gevallen Christophe Laporte en Tiesj Benoot achter de feiten aan.



Opnieuw trok Pogacar op Oude Kwaremont vernietigend door en moesten zijn mede-aanvallers er stuk voor stuk af. Van Baarle als eerste, gevolgd door Wright en Madouas. Van der Poel kon als enige de ontketende Pogacar volgen en dat was slecht nieuws voor de Sloveen; in een eventuele sprint zou hij als outsider beginnen. Op de Paterberg had hij nog één kans om de Nederlander eraf te rijden, maar meer dan een meter doordat Van der Poel in het gootje reed pakte hij niet. Voor het derde jaar op rij mocht Van der Poel in Oudenaarde sprinten voor de winst.

Ongekende ontknoping

Met een marge van twintig seconden op Madouas en Van Baarle begonnen Van der Poel en Pogacar aan de slotkilometer, maar door blufpoker op het allerhoogste niveau sloten Van Baarle en Madouas in de laatste honderden meters weer aan. Dat was het signaal voor Van der Poel om de sprint aan te trekken. Door de meegenomen snelheid kwamen Van Baarle en Madouas nog dichtbij, maar was het toch Van der Poel die net als in 2020 in Oudenaarde het zegegebaar mocht maken. Pogacar strandde op de vierde plek voor een activist die de finale probeerde te verstoren.

,,Tadej reed echt heel sterk naar boven. Op de laatste passage van de Paterberg stond ik echt op het punt om te lossen", erkent de winnaar na afloop. ,,Ik heb nu al drie keer op rij in deze situatie gezeten, dus wist wel wat ik in de sprint moest doen. Ik was alleen maar met Tadej bezig en zag ze plots van achteruit komen. Toen moest ik mijn sprint wel aanzetten", reageerde Van der Poel, die Pogacar meer had gegund dan ‘slechts’ een vierde plek in zijn eerste deelname. ,,Hij heeft heel goed en agressief gekoerst. Ik had hem zelfs de zege gegund, of in ieder geval een podiumplek.”

