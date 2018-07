Matthews leidt Sunweb in Clásica San Sebastián

Dumoulin kan Thomas niet kraken, Roglic wint laatste bergrit

27 juli Geraint Thomas liet ook in de laatste bergrit zien oppermachtig te zijn. De drager van het geel schaduwde Tom Dumoulin constant. De Nederlander probeerde het wel, maar Thomas volgde en gaat met een voorsprong van ruim twee minuten de tijdrit in. De ritzege in de laatste bergrit was voor Primoz Roglic, die ook een optie nam op de derde podiumplek in Parijs.