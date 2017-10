Meesterdaler Nibali wint voor tweede keer Ronde van Lombardije

Nibali was vlak voor de top van de voorlaatste beklimming van de bijna 250 kilometer lange monumentale klassieker al naar Pinot toegesprongen. In de weken vooraf werd de Italiaan steevast naar voren geschoven als de grote favoriet, maar toch wist niemand in het peloton zijn demarrage te beantwoorden.



Een half uur eerder, voordat Nibali zich van de top naar de Civiglio naar beneden stortte, was de Belg Laurens de Plus over de vangrail geslagen in de afdaling van de Muro di Sormano. Eens te meer bleek dat dalen een vak apart is en Nibali toonde zich in de Ronde van Lombardije opnieuw de grootmeester.



Terwijl Pinot op de top van de Civiglio met nog 17 kilometer te gaan nog een bidon aanpakte, zag Nibali zijn kans schoon, glipte langs de Fransman heen, zodat hij in de gedroomde positie aan de afdaling kon beginnen. Te weten als eerste. Eenmaal beneden, ruim tien kilometer verder, keek Pinot (uiteindelijk vierde) tegen een achterstand van 200 meter aan, omgerekend een handvol seconden. Een bleek een gat dat alleen maar groter zou worden.



Op de streep had Nibali een voorsprong van bijna een halve minuut op Julian Alaphilippe en nog iets meer op nummer drie Gianni Moscon. Zo kon Nibali, in mei al derde in de Giro achter Tom Dumoulin en vorige maand nog tweede in de Vuelta achter Chris Froome, alsnog juichend zijn seizoen afsluiten.



De Nederlanders speelden een bijrol tussen Bergamo en Como. Sam Oomen trok samen met Moscon nog wel ten aanval met iets minder dan 20 kilometer te gaan. Oomen, die zijn kopman Tom Dumoulin daags voor de start ziek zag wegvallen, werd uiteindelijk beste Nederlander met een elfde plek.