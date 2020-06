Meld je aan voor de online Omloop der Gelderlander!

Zowel voor wielrenners als onze regionale sportredactie is het niet door kunnen gaan van de wedstrijden ontzettend jammer. Daarom organiseren we 17 juni op het platform Zwift een eigen koers.

Meet-up

Hoewel we dit wel geprobeerd hebben, is het niet mogelijk om op Zwift zelf een officiële wedstrijd te organiseren. We houden daarom een zogenaamde Meet-up met onze eigen wedstrijdjury. We hebben hiermee getest en het is mogelijk om op deze manier te koersen, mits het deelnemersveld niet te groot is (maximaal 35 deelnemers).