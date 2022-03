Michael Matthews wint eerste rit Ronde van Catalonië, probleemloze dag Tom Dumoulin

Een vrijwel compleet peloton begon aan de lastige laatste kilometer van de openingsrit in en rond Sant Feliu de Guíxols. Matthews wachtte tot Europees kampioen Sonny Colbrelli met zijn sprint begon, koos vervolgens de andere kant van de weg en verschalkte de Italiaan tamelijk eenvoudig. De Fransman Quintin Pacher eindigde daarachter als derde. De zege van Matthews zal als een bevrijding voelen. Waar hij ooit te boek stond als een veelwinnaar, wist hij vorig jaar geen enkele zege te boeken. Zijn laatste overwinning dateerde van 25 augustus 2020, toen hij de snelste was in de Bretagne Classic. Overigens rijdt Matthews graag in Catalonië. In 2019 debuteerde hij in de Spaanse rittenkoers met twee etappezeges, waarvan eentje in dezelfde finishplaats als vandaag.

Vier Nederlanders in eerste groep

Wout Poels was op de vijftiende plaats de beste Nederlander. Sam Oomen eindigde als twintigste, vlak voor Tom Dumoulin. Jumbo-Visma-ploegmaat Steven Kruijswijk finishte eveneens in de omvangrijke kopgroep die geen tijd verloor. Daarin bevonden zich ook kanshebbers op de eindzege als Nairo Quintana, Simon Yates, João Almeida en Richard Carapaz.



Voor Dumoulin, die in Catalonië zijn eerste koers rijdt sinds de coronabesmetting die hem uit Strade Bianche hield, is de klassering in de eerste groep een opsteker. De 31-jarig Limburger start begin mei in de Giro en had in het voorseizoen een wisselende indruk achtergelaten. Hij werd knap derde in de tijdrit in de UAE Tour, maar kwam er daar bergop niet aan te pas.



De Ronde van Catalonië duurt tot en met zondag. De renners krijgen de komende dagen voldoende klimwerk voor de kiezen, maar geen tijdrit. De etappe van morgen is grotendeels vlak.