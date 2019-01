Mollema begint seizoen met podiumplek op Mallorca

Alaphilip­pe wint tijdrit San Juan, wonderkind Evenepoel derde

30 januari Julian Alaphilippe heeft in de derde rit van de Ronde van San Juan in Argentinië toegeslagen. De Franse wielrenner van Deceuninck-Quick-Step was de snelste in de tijdrit over 12 kilometer in Pocito. Hij finishte in tropische omstandigheden in een tijd van 13 minuten en 41 seconden. Daarmee was Alaphilippe 12 seconden sneller dan de Italiaan Valerio Conti. De Belg Remco Evenepoel, ploeggenoot van de winnaar, eindigde met dezelfde achterstand op de derde plaats.