Mollema gaat in Giro en Tour voor ritwinst, maar geen Amstel Gold Race

Bauke Mollema (35) rijdt in 2022 opnieuw de combinatie Giro en Tour de France en gaat in beide ronden voor ritwinst, zo vertelde hij in een persgesprek tijdens een trainingskamp in Spanje van zijn ploeg Trek- Segafredo. Mollema, die afgelopen jaar voor de tweede keer een etappe won in de Tour en vierde werd in de wegrit op de Olympische Spelen, zal aankomend jaar niet starten in de Amstel Gold Race.

Mollema begint zijn seizoen eind januari in Frankrijk met de GP La Marseillaise en rijdt daarna de Ster van Bessèges en Ronde van Alpes Martimes en de Var. ,,Ik heb in februari een vrij druk programma, dat is me afgelopen jaar goed bevallen. Ik wil proberen er komend seizoen meteen te staan. Afgelopen jaar had ik ook een goed begin van het seizoen. Met twee overwinningen in die eerste maand.’’

Daarna volgt Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico en vervolgens de Ardennenklassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, maar in 2022 geen Amstel Gold Race voor Mollema. De Amstel Gold Race heeft van datum geruild (10 april) met Parijs-Roubaix en ligt zo tien dagen voor de Waalse Pijl. Mollema verkiest op dat moment een hoogtestage.

In mei gaat Mollema, die al etappes won in de Vuelta en Tour, opnieuw op jacht naar een ritzege in de Giro. ,,Een etappe winnen in de Giro of Tour zal opnieuw een doel worden. Ik haal daar heel veel voldoening uit, meer dan achtste worden in een klassement. Ik hou erg van de combinatie Giro-Tour. Dat heb ik nu al drie keer gedaan, in 2017, 2019 en afgelopen jaar. Twee keer won ik een rit in de Tour na de Giro gedaan te hebben. En in 2019 werd ik vijfde in de Giro en toen voelde ik me de eerste twee weken in de Tour ook heel goed.’’

Mollema vertelde dat hij binnenkort in gesprek gaat met het management van de Trek-ploeg om zijn contract, dat na dit jaar afloopt, te verlengen. ,,Ik heb nog niet het idee dat dit mijn laatste jaar zal zijn. Zeker niet. Als het goed is gaan we binnenkort wel een keer overleggen om dat contract te verlengen. Dat is nog even afwachten, maar ik heb wel het idee dat ik nog een jaartje of vijf kan fietsen.’’

Volledig scherm Bauke Mollema tijdens het WK wielrennen in Vlaanderen. © photo: Cor Vos