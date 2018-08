Mollema grijpt naast ritzege in Roquetas de Mar, Clarke wint

Een zeer gretige Bauke Mollema sprintte in de vijfde etappe van de Vuelta om de ritzege, maar Simon Clarke bleek sneller. De kopman van Trek moest zich tevreden stellen met de tweede plaats.



Pim Bijl



In de laatste kilometers durfde Bauke Mollema te pokeren. Simon Clarke, Alessandro De Marchi en hij moesten vrezen dat het achtervolgende groepje in extremis nog kwam aansluiten, maar Mollema liet zich niet meer op kop dwingen. Hij loerde, viel aan en gebaarde daarna naar De Marchi dat de Italiaan het moest proberen. Mollema wist immers dat Clarke een aardige sprint in zijn benen had. Dat bleek in de laatste rechte lijn, want de Australiër van EF Drapac bleek rapper.



Mollema sprong in de etappe door Andalusië mee met een groep van 25 vluchters. De kopman van Trek was in de eerste bergrit bij lange na niet sterk genoeg om mee te gaan met de klassementsrenners, maar liet zien dat hij zich wel wil tonen deze Vuelta. Hij was bijzonder gretig. Op 48 kilometer sprong hij mee met Simon Clarke en Alessandro de Marchi. Vanuit de achtergrond drongen Rudy Molard, Floris De Tier en Davide Villela aan, maar de drie bleven weg. Ook een wielwissel schakelde hem niet uit, met hulp van zijn ploegleider keerde Mollema snel terug.



Na de top van Alto El Marchal - een lange, maar niet al te steile klim - was het nog 26 kilometer naar de finish. Maar al te graag had Mollema zijn seizoen willen opvijzelen met een ritzege in de Vuelta. Hij verscheen in topconditie in de Tour, maar door een val moest hij zijn klassementsambities opzij zetten. Winnen in de Vuelta lukte hem in 2013 in Burgos al, maar nu kwam hij tekort. Zijn enige overwinning dit seizoen blijft een rit in de Coppi e Bartali in maart.



Rudy Molard - de nummer 6 van de etappe - reed in de achtergrond volle bak door en neemt daardoor de rode leiderstrui over van Michal Kwiatkowski.