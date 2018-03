Mollema houdt zicht op eindzege Coppi e Bartali

De Britse wielrenner Christopher Lawless heeft de derde etappe van de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. De 22-jarige renner van Sky was na 171,4 kilometer in de sprint de sterkste uit een omvangrijke kopgroep, waarin Koen Bouwman de belangrijkste afwezige was.

De renner van Lotto-Jumbo, derde in het klassement, verloor in de finale de aansluiting met zijn concurrenten voor de eindzege in de Italiaanse wielerweek.

Bauke Mollema, de nummer twee op de ranglijst, zat wel in de voorste groep. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo had een dag eerder de tweede etappe gewonnen, vooral omdat Bouwman in de laatste kilometer als koploper onderuit was gegaan. Mollema gaat de afsluitende tijdrit van zondag over 12,5 kilometer in met 7 seconden achterstand op klassementsleider Diego Rosa. De Italiaan uit de Sky-ploeg behoorde net als Mollema tot het voorste groepje.