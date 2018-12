Mollema: kopman in Giro, knecht in Tour

,,Het team had het niet verwacht dat ik wilde gaan. Ik kijk er echt naar uit om voor de derde keer de Giro te rijden’', zegt Mollema op de website Cyclingnews. ,,Het wordt mijn grote doel in het eerste deel van het seizoen. Het parcours ligt me goed. Er zijn weliswaar drie tijdritten, maar daarin moet ook veel geklommen worden.’'

Mollema reed de Giro alleen in 2010 (twaalfde) en 2017 (zevende). In de andere jaren focuste hij zich op de Tour de France. Trek-Segafredo heeft met de Australiër Richie Porte echter een nieuwe kopman aangetrokken, die in Frankrijk voor de eindzege wil gaan. Mollema zal zich moeten schikken in een rol als ‘meesterknecht’, al hoopt hij ook voor een ritzege te kunnen gaan. ,,Ik denk dat Richie onze man is voor het klassement in de Tour. Ik moet gewoon zorgen dat ik dan ook zo goed mogelijk in vorm ben. We zien dan wel hoe het loopt en welke kansen er komen.’'