Mollema over Froome: Dit verwacht je niet van iemand die al zo lang meegaat

Nibali: Froome is positief getest terwijl het regende, dan heb je geen last van astma

13 december Vincenzo Nibali heeft op het trainingskamp van zijn ploeg Bahrein-Merida gereageerd op het nieuws dat Chris Froome een te hoog gehalte van salbutamol in zijn urine had tijdens de Vuelta. ,,In die periode regende het in Spanje, dus het lijkt me lastig om dan last te hebben van astma."