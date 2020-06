Mollema twee jaar langer bij Trek: ‘Er valt nog genoeg te winnen’

Door Daan Hakkenberg



Heb jij je zorgen gemaakt over je toekomst gezien de coronacrisis en de weerslag die het heeft op de wielerwereld? Sommige ploegen hebben het zwaar en van 200 renners uit de WorldTour loopt dit jaar het contract af.



,,Persoonlijk heb ik me niet echt zorgen gemaakt dat ik geen nieuw contract zou krijgen. Ik heb overigens niet echt met andere ploegen gepraat, wilde graag bij Trek-Segafredo blijven en vind het fijn dat het gelukt is. Natuurlijk is het voor iedereen makkelijker als alle ploegen er florissant voorstaan, al begint het nu wel wat rustiger te worden. Toch zijn er nog steeds profploegen die er niet zo goed voorstaan. Maar bij ons is het rustig gebleven. Wij zijn een gezonde ploeg en we krijgen het vertrouwen van de sponsor. Voor mezelf geeft deze contractverlenging ook weer rust voor de rest van het jaar.’’