Mollema twee jaar langer bij Trek

Ritzege in Tour

De grootste overwinning van Mollema in zijn periode bij Trek is een ritzege in de Tour de France van vorig jaar. Daarnaast won hij in 2016 de Clásica San Sebástian. Hij werd bij zijn Amerikaanse werkgever ook al eens zevende in de Tour (2015) en in de Giro (2017).



De beste prestatie van Mollema in het klassement van een grote ronde is de vierde plek in de Vuelta van 2011. Toen won hij ook het puntenklassement. Twee jaar later won hij een etappe in de Spaanse grote ronde. In de Tour eindigde hij naast de zevende plaats in 2015 nog twee keer in de top-tien: zesde in 2013 en tiende in 2014.