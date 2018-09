Moscon wint eerste wedstrijd na schorsing

Duitsland mikt op jongere renners in wegrace

13 september Duitsland zet bij het wereldkampioenschap wielrennen op de weg, dat zondag 30 september in het Oostenrijkse Innsbruck plaatsvindt, in op jongere renners. De 25-jarige Emanuel Buchmann (Bora-hansgrohe) en de 24-jarige Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) voeren de selectie aan. Voor ervaren sprinters als Marcel Kittel, André Greipel en John Degenkolb is het parcours in Tirol te zwaar.