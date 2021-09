Mountainbiker Vader gaat op de weg voor Jumbo-Visma rijden: ‘Zijn persoonlijkheid spreekt ons aan’

Voor Vader is het grote doel de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. ,,Ik hoop daar op de mountainbike een medaille te pakken”.



Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, is blij met de komst van Vader. ,,We zien heel veel potentie in hem. Hij is fysiek buitengewoon getalenteerd en technisch gezien heel goed op de fiets. Ook zijn persoonlijkheid spreekt ons heel erg aan. Milan is iemand die heel veel bereidheid heeft om in zichzelf te investeren en goed kan samenwerken.”