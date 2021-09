Na Dumoulin zet ook topfavoriet Roglic streep door WK tijdrijden

Sven Nys geniet: zoon Thibau (18) verrast met Europese titel op de weg bij beloften

11 september Thibau Nys blijkt niet alleen net als zijn vader uitstekend uit de voeten te kunnen in het veld, het Belgische talent heeft ook op de weg zijn eerste grote prijs al te pakken. De 18-jarige zoon van veldritlegende Sven Nys kroonde zich in Trento in Italië op bijzonder knappe wijze tot Europees kampioen.