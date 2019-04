Naesen ondanks bronchitis toch van start in de Ronde van Vlaanderen

,,Hij kan gewoon deelnemen aan de Ronde", zegt de ploeg die verder met onder anderen de Belg Stijn Vandenbergh en de Zwitser Silvan Dillier in Antwerpen aan de start verschijnt. Dillier werd vorig jaar tweede achter Peter Sagan in Parijs-Roubaix.



Naesen, wiens beste uitslag in de Ronde van Vlaanderen de elfde plek is, werd dit seizoen al tweede in Milaan-Sanremo, derde in Gent-Wevelgem, achtste in de E3 Harelbeke en tiende in de Omloop Het Nieuwsblad.