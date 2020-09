Nederland imponeert in het vrouwenwielrennen, maar wie is de beste?

Poll Wie is de beste Nederlandse wielrenster ooit? Anna van der Breggen

Wie is de beste Nederlandse wielrenster ooit? Anna van der Breggen (9%)

Marianne Vos (50%)

Annemiek van Vleuten (22%)

Leontien van Moorsel (18%)

Anna van der Breggen

Een enorme prestatie leverde dertigjarige Van der Breggen afgelopen weekend. In Imola soleerde ze op het WK op de weg naar de tweede regenboogtrui in haar carrière, eerder was ze al de snelste was op de tijdrit. Het is niet het eerste succes voor haar dit jaar, ze won ook haar derde Giro Rosa. Het aantal prijzen dat de Koningin van de Ardennen op haar naam heeft staan is indrukwekkend. In 2017 won ze de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik, een jaar laten finishte ze ook als eerste in Luik en won ze de Ronde van Vlaanderen. In 2016 pakte ze in Rio de Janeiro goud op de weg. Ondanks dat ze pas dertig is, overweegt ze volgend jaar te stoppen met fietsen.

Marianne Vos,

Gisteren reed Vos in dienst van haar landgenoten en eindigde ze toch nog vierde. Deze zomer sleepte ze drie etappes in de Giro Rosa in de wacht. Vos’ beste tijd ligt achter haar, maar haar prestaties blijfven indrukwekkend. Zo werd ze in 2008, 2009 en 2013 Sportvrouw van het Jaar, ten koste van onder andere Ranomi Kromowidjojo en Ireen Wüst. Een jaar later won ze de eerste editie van de Women’s Tour. Tussen 2007 en 2013 won ze vijf keer de Waalse Pijl, maar ook de Ronde van Vlaanderen, twee keer de Ronde van Bretagne, twee keer het WK op de weg, goud op de Olympische Spelen op de weg in Londen en drie keer de Trofeo Alfredo Binda. Die de 33-jarige Vos ook vorig jaar nog een keer in de wacht sleepte.

Annemiek van Vleuten

De Europees Kampioen van dit jaar is ook Nederlands: Annemiek van Vleuten. De wereldtitel op de weg moest ze aan Van der Breggen laten, zelf werd ze tweede. Vorig jaar was ze wel de sterkste op het WK in Harrogate. Eveneens won ze in 2019 de Giro Rosa, Luik-Bastenaken-Luik en haar vierde Nederlandse kampioenschap tijdrijden. Ook op WK's liet ze zien te kunnen tijdrijden, daar kwam ze in 2017 en 2018 als snelste over de finish. De renster in dienst van het Australische Mitchelton-Scott blinkt ook uit op de mountainbike, in 2012 en 2017 was ze daarin Nederlands beste.

Leontien van Moorsel

Samen met Sjoukje Dijkstra is Van Moorsel recordhouder met de meeste Sportvrouw van het Jaar verkiezingen. Zes keer behaalde ze de prijs tussen 1990 en 2004. Daarnaast won ze vier gouden plakken op de Olympische Spelen. In Sydney won ze goud op de baan, in de tijdrit op de weg en op de reguliere wegwedstrijd. Vier jaar later won ze goud op de tijdrit in Athene. Van Moorsel won in totaal zeven keer het Nederlands kampioenschap op de weg en zes keer de nationale tijdrit. Ook was Tinus tot 2015 twaalf jaar lang houder van het werelduurrecord. Op de baan werd ze in de achtervolging vier keer wereldkampioen en vijf keer Nederlands beste.