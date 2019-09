Nederland jaagt op eerste wereldtitel gemengde estafette

De gemengde estafette is de opvolger van de ploegentijdrit. In Alkmaar werd er tijdens het EK al geëxperimenteerd met het nieuwe onderdeel en dat verliep best prima. Er was wat onduidelijkheid over de manier van starten, maar verder viel er weinig op of aan te merken. Van de acht deelnemende ploegen toonde Nederland zich de sterkste. Duitsland werd met veertien seconden geklopt.

Stoplichten

Hoe werkt het? Een team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. De mannen gaan als eerste van start en leggen een glooiend parcours van 13,8 kilometer af met veel korte, venijnige klimmetjes en bochten. Als de tweede man de meet is gepasseerd, mogen de drie vrouwen van start gaan voor eveneens 13,8 lastige kilometers. De tijd van de tweede vrouw telt als eindtijd. In tegenstelling tot in Alkmaar wordt er niet op de weg gestart, maar wachten de renners op het podium op hun landgenoten. Als de renners in aantocht zijn, springt het stoplicht op oranje. Zodra de tweede renner de meet is gepasseerd, kleurt het stoplicht groen en mogen ze vertrekken.



In totaal doen er twaalf teams mee: elf landenteams en een combinatieploeg van de UCI. De eerste ploeg gaat om 14.20 uur Nederlandse tijd (13.10 uur in Engeland) van start, de laatste om 16.04 uur. Er wordt in drie blokken gestart.

Volledig scherm De Mixed Team Relay is nieuw op het WK. © Cor Vos

Overzicht starttijden:

• 14.20 uur: Combinatieploeg (Campbell, Kolesava, Yapura, Corkery, Katerberg, Kelemen)

• 14.23 uur: Spanje (Garcia, Guttierez, Oyarbide, Castroviejo, Mas Bonet, Mora Vedri)

• 14.26 uur: België (De Vuyst, Demey, Van de Velde, Bakelants, Frison, Leysen)

• 14.29 uur: Groot-Brittannië (Dolan, Henderson, Lowden, Archibald, Bigham, Tanfield)

• 15.09 uur: Slovenië (Bravek, Bujar, Pintar, Pogacar, Tratnik, Primozic)

• 15.12 uur: Zwitserland (Chabbey, Reusser, Stirnemann, Froidevaux, Imhof, Suter)

• 15.15 uur: Frankrijk (Biannic, Demay, Eraud, Armirail, Cousin, Seigle)

• 15:18 uur: Denemarken (Leth, Mathiesen, Norman Hansen, Johansen, Lisson, Toft Madsen)

• 15.58 uur: Italië (Cecchini, Guderzo, Longo Borghini, Viviani, Affini, Martinelli)

• 16.01 uur: Duitsland (Brennauer, Klein, Kröger, Martin, Politt, Sütterlin)

• 16.04 uur: Nederland (Brand, Pieters, Markus, Mollema, Bouwman, Van Emden)

Volledig scherm De Nederlandse ploeg veroverde in Alkmaar de Europese titel. © Cor Vos

Strijd tussen Nederland en Duitsland

De Nederlanders rollen als laatste van het startpodium. Ten opzichte van het winnende EK-team zijn er door bondscoach Koos Moerenhout twee veranderingen doorgevoerd: Jos van Emden vervangt Ramon Sinkeldam en Lucinda Brand rijdt in plaats van Floortje Mackaij. De andere deelnemers zijn Riejanne Markus, Amy Pieters, Bauke Mollema en Koen Bouwman.



De grootste concurrenten zijn vooral Duitsland en Italië. Duitsland beschikt met Tony Martin, Nils Pollitt, Jasha Sütterlin, Lisa Brennauer, Lisa Klein en Mieke Kröger over misschien wel de sterkste selectie. De vraag is echter hoe goed Martin is hersteld van zijn zware val in de Vuelta a España. De viervoudig wereldkampioen in de race tegen de klok kwam twee dagen voor het einde van de Spaanse ronde hard in aanraking met het asfalt, maar zegt geen last meer te hebben van de gevolgen van die val.



Italië beschikt met Elia Viviani, Edoardo Affini, Davide Martinelli, Elisa Longo Borghini, Tatiano Guderzo en Elena Cecchini ook over een sterke ploeg. Bij vooral de Britten, Fransen, Belgen, Denen en Spanjaarden ontbreken de echt grote namen. Slovenië heeft wel een team om in de gaten te houden, want daar staat drievoudig Vuelta-etappewinnaar Tadej Pogacar aan het vertrek. Primoz Roglic maakte deel uit van de voorselectie, maar doet niet mee.

De UCI ziet veel toekomst in het nieuwe onderdeel en zet dat kracht bij door er een flinke geldprijs aan te koppelen. De wereldkampioen ontvangt zondag €58.000, goed voor €9.750 per renner/rensters. Dat is €2.000 meer dan dat de wereldkampioen op de weg bij de mannen over een week verdient. In totaal bedraagt het prijzengeld €167.000. Heel moeilijk om in de geldprijzen te vallen is het niet voor de twaalf deelnemende ploegen, want de eerste tien teams krijgen al een bonus uitgekeerd.



Iets na 16.30 uur weten we wie de allereerste winnaar van de gemengde estafette is geworden, en of er daadwerkelijk toekomst zit in het door sommigen bestempelde ‘circusonderdeel’.