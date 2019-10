Nederland wint medailleklassement: vijf keer goud, vier keer zilver, vier keer brons

video Hoe lang gaat Theo Bos (36) door? ‘Eén truitje nog, dat zou fantas­tisch zijn’

17:20 Voor veel grote namen staan de EK baanwielrennen in Apeldoorn vooral in het teken van de Olympische Spelen volgend jaar. Voor Theo Bos is dat anders. Hij gaat niet naar Tokio, maar richt zich op de wereldkampioenschappen van de komende twee jaar.