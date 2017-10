Nederlander De Kleijn wint Sluitingsprijs

La Course weer naar één dag

14:56 La Course, de vrouwenwedstrijd tijdens de Tour de France, wordt volgend jaar weer op één dag verreden. Tourbaas Christian Prudhomme meldde bij de presentatie dat de wielrensters in 2018 hun wedstrijd rijden op 17 juli. Het is een bergrit over 118 kilometer met aankomst in Le Grand-Bornand.