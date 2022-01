Nederlandse belofte-vrouwen domineren WK: Puck Pieterse wint millimetersprint van Shirin van Anrooij

Van Empel liet op voorhand al weten wat haar tactiek was: meerijden met de rest en gokken op de sprint. De 19-jarige renster kende echter in de eerste ronde materiaalpech en kon alleen gebruik maken van de zwaarste versnelling. Na een fietswissel leek ze even haar inspanningen te moeten bekopen toen Van Anrooij op een oplopende strook versnelde. Alleen Pieterse kon direct volgen, Van Empel moest meerdere seconden toegeven en in de achtervolging. Pieterse en Van Anrooij bleven samen over, maar Van Empel was nog niet uitgeschakeld. De 19-jarige renster hield de achterstand beperkt en maakte in de vierde ronde tot twee keer toe weer de aansluiting. Vooral Van Anrooij, op papier de minst snelle in een eventuele sprint, probeerde van Pieterse en Van Empel af te raken, maar telkens zaten ze direct op haar wiel. Het lukte de wereldkampioene bij de junior-vrouwen van 2020 niet om ze te lossen.

In de laatste ronde keken de Nederlandse vrouwen vooral naar elkaar en was het Pieterse die als eerste versnelde, maar Van Empel was alert. Ze zat dicht op Pieterse bij een bultje en kwam daardoor net als eerder in de wedstrijd ten val. Toen wist ze nog terug te keren, nu was het te laat: de ontketende Pieterse was vertrokken en alleen Van Anrooij kon haar nog terugpakken. Het draaide op een spannende sprint uit en daarin was Pieterse nét iets sneller. Ze stak haar armen in de lucht, maar was verre van zeker en hoorde pas een paar minuten na de cross dat ze definitief had gewonnen. Voor Van Anrooij zat er niets anders op dan het zilver, Van Empel herpakte zich nog en greep brons.