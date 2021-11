Nederlandse belofte-vrouwen heersen op EK veldrijden

Hemd van het lijf Veldrijder Lucinda Brand: ‘Een wijntje tijdens de Giro moet kunnen’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ze zit onder de littekens, haar rug heeft het flink te verduren en ze baalt dat ze haar emoties soms niet kan bedwingen. Wereldkampioen veldrijden Lucinda Brand: ‘Dan word ik boos op de mensen bij wie ik me het veiligst voel.’

