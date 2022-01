Nederlandse beloften staan met lege handen na demonstratie van de Belgen

WK veldrijdenDe Nederlandse beloften zijn er in Fayetteville niet in geslaagd om voor het derde jaar op rij de wereldtitel te veroveren. Joran Wyseure reed al vroeg in de snelle cross weg en werd niet meer teruggepakt. De Nederlanders stelden teleur.

Niet één of twee, maar Nederland ging met drie topfavorieten van start bij de titelstrijd voor beloften. De twee laatste wereldkampioenen Ryan Kamp (2020) en Pim Ronhaar (2021) werden samen met Mees Hendrikx (derde op het NK voor elite-renners en zesde in Hoogerheide) naar voren geschoven als kanshebbers. Een strijd met de Belgen lag voor de hand, want dat land kon over zes potentiële wereldkampioenen beschikken. Tel daar nog de Brit Cameron Mason bij op en de lijst met topfavorieten was voor de start enorm.

Dat veel renners van de wereldtitel droomden was in de beginfase wel te zien. Na één ronde op het snelle parkoers in Fayetteville leek het qua groepsvorming wel op een wegwedstrijd; een peloton van meer dan vijftien renners passeerde de meet. Nederland was met Kamp, Ronhaar en Hendrikx alert, maar moest wel in de achtervolging toen Wyseure versnelde. De Belg offerde zich op om de groep uit te dunnen en pakte prompt vijftien seconden voorsprong. Hendrikx was lange tijd de enige die de achtervolging leidde, maar kreeg later ook gezelschap van Ronhaar. Hij trok op een van de korte klimmetjes stevig door en zorgde ervoor dat Kamp moest lossen. Een ronde later was het juist Hendrikx die versnelde en zijn landgenoot deed kraken. Het draaide uit op een tactisch steekspel tussen de Belgen en Nederlanders.

In de voorlaatste ronde was de voorsprong van Wyseure zo geruststellend voor de Belgen dat zijn ploeg- en landgenoot Emiel Verstrynge het zelfs probeerde om naar zijn Tormans-ploeggenoot te rijden. Binnen een ronde snoepte hij de helft van de achterstand af en begon hij slechts tien seconden na zijn landgenoot aan de slotronde. Kamp probeerde in een alles-of-niets-poging nog wel Hendrikx goed af te zetten, maar brons leek het hoogst haalbare te zijn. De winst was ondertussen al vergeven: Wyseure genoot met volle teugen van de laatste meters en maakte met de Belgische driekleur in zijn hand het zegegebaar. Verstrynge kwam al klappend voor zijn ploeggenoot als tweede over de meet, Nys - die met een schouderblessure kampte in aanloop naar het WK en lange tijd een twijfelgeval was - sprintte ten koste van Hendrikx en Mason naar het brons.

Bij de junior-vrouwen ging de winst naar Zoe Bäckstedt. De 17-jarige Britse, die vorig jaar de wereldtitel op de weg pakte en tweede werd in de tijdrit, was veel beter dan Leonie Bentveld en Lauren Molengraaf.

Volledig scherm Leonie Bentveld, Zoe Bäckstedt en Lauren Molengraaf. © BELGA