Nederlandse profs strijden op ‘Col du VAM’ om nationale titel

Podcast ‘Voorproef­je van Mont Aigoual is zo steil dat zelfs Hinault een voet aan de grond zette’

18 augustus In hun hang naar een spectaculaire Tour de France hebben directeur Christian Prudhomme en zijn parcoursbouwers de Col de la Lusette opgenomen in de klim naar de top van de Mont Aigoual. De beklimming van de Lusette is zo steil, dat zelfs meervoudig Tourwinnaar Bernard Hinault er een voet aan de grond moest zetten.