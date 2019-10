Nederlandse wielrenner Edo Maas (19) houdt dwarslaesie over aan val

Edo Maas (19) heeft een dwarslaesie overgehouden aan zijn val in de Piccolo Lombardia, de beloftenversie van de Ronde van Lombardije. De talentvolle Rotterdamse renner uit de opleidingsploeg van Sunweb botste op 6 oktober in de afdaling van de Madonna del Ghisallo op een auto die ineens op het parcours reed.

Maas ligt sindsdien in een ziekenhuis in Milaan. Hij onderging daar diverse operaties aan zijn rug en gezicht. Sinds een paar dagen is Maas weer bij kennis. De artsen constateerden dat de breuk in zijn rug tot een dwarslaesie heeft geleid.

Op dit moment is het niet aannemelijk dat de functionaliteit in zijn benen terugkeert, meldde Sunweb in een verklaring. ,,Maar vechtlust en hoop voeren de boventoon”, schrijft het team, dat ook een beroep doet op de internationale wielerfederatie UCI. ,,Hoewel het deze vreselijke tragedie niet ongedaan kan maken, vragen we de UCI opnieuw om alles in het werk te stellen om de veiligheid van de teams en de renners in wedstrijden te waarborgen.”