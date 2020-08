Nergens is het weer zo extreem als op deze Tourberg: ‘Nooit zó bang geweest’

PodcastIn Frankrijk is het weer nergens zo extreem als op de Mont Aigoual, de berg waar op 3 september de Tour de France finisht. Sneeuw-, wind- en regenrecords worden er aan de lopende band verbroken. ‘We waren een keer op bezoek op de top van de berg bij het weerstation. Mijn zoon deed de deur open en die zwaaide met een luide krak helemaal open. Het waaide zo hard, we kregen de deur niet meer dicht. We zijn nog nooit zo bang geweest.’

Dat zegt Hans Wiellersen in de laatste aflevering van podcastserie Le Cycliste. Wiellersen, die in Zuid-Frankrijk aan de voet van de Mont Aigoual woont, bezocht met zijn gezin de top van de berg. Beneden zaten ze nog in hun T-shirts in de zon, boven aangekomen stormde het enorm.

Het is een exemplarische anekdote over het weer op de Mont Aigoual, de berg waar op 3 september de zesde etappe van de Tour de France eindigt. Nergens is het weer zo veranderlijk en extreem als bovenop de berg, omdat de luchtstromen vanuit de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan op dit hoogste puntje in het zuiden van de Cevennen tegen elkaar botsen. In juni viel er nog 600 mm regen in 24 uur. In de omgeving werden weggetjes weggeslagen, verdwenen auto’s in sinkholes en steeg de rivier de Gardon met maar liefst drie meter in slechts vijf minuten.

Weerman Remi kan zich dan ook geen mooiere plek om te werken voorstellen dan in het weerstation op de Mont Aigoual. ‘Dat is een droom’.

Ben je benieuwd naar het extreme weer op de Mont Aigoual? Naar de mensen die in het weerstation - een gek kasteel op de berg - werken? En naar wat weerman Remi zegt over het weer op de dag dat de Tour langskomt? Luister dan nu de nieuwste aflevering van Le Cycliste:

In Le Cycliste gaan Jerry Huinder en Kees Graafland op zoek naar de verhalen op en rond de Mont Aigoual, de illustere berg in de Cevennen die uitvoerig wordt beschreven in het boek De Renner van Tim Krabbé en die dit jaar dus als finish dient in de Tour de France. Jerry en Kees fietsen de laatste 50 kilometer van de Touretappe en praten ondertussen met de mensen die er werken en wonen. Ze omschrijven wat ze tegenkomen en vertellen wat er nou zo leuk is aan wielrennen.

Volledig scherm Het weerstation op de Mont Aigoual in de sneeuw. © Hollandse Hoogte / Hemis Creative and Travel Imagery

Etappe 10: De finish: donderslag bij heldere hemel

In deze tiende etappe, tevens de laatste aflevering van podcastserie Le Cycliste, vragen Jerry en Kees aan Nederlanders die op en om de Mont Aigoual wonen, wat zij van het weer op de berg vinden. Wat is hun extreemste ervaring geweest?

Ook bezoeken ze het weerstation op de berg. Eind negentiende eeuw gebouwd door de boswachters die de Mont Aigoual opnieuw bebosten, is dit weerstation het laatste bewoonde station in Frankrijk. Gevraagd naar het weer op 3 september, zegt weerman Remi dat alles mogelijk is. ‘Het kan dan regenen, stormen, mistig zijn en ja, zelfs sneeuwen. Vaak denken wielrenners beneden aan de berg: ‘Ha, het is mooi weer’. En dan komen ze boven en dan regent het, waait het, en is het er koud.’

Jerry en Kees zien de finish van de zesde Touretappe op de Mont Aigoual nu liggen. Ze zijn de plaquette ter nagedachtenis van Rémy Metais gepasseerd, via een klein weggetje verder omhoog gekronkeld, en moeten de laatste kilometer op de fiets afleggen door het open veld. De wind heeft er vrij spel. Jerry zet aan, Kees probeert mee te gaan, het wordt een sprint à deux...

Volledig scherm Het parcours van de zesde Touretappe van Le Teil naar de Mont Aigoual. Jerry Huinder en Kees Graafland fietsen de finale van die etappe, de laatste 50 kilometer. © Tour de France

Afleveringen Le Cycliste

- Proloog: Hoe corona bijna roet in het eten gooide

- Etappe 1: Le Tour arrive!

- Etappe 2: De Cevenol: stug als een Drent

- Etappe 3: Een bloedige oorlog in de Cevennen

- Etappe 4: Vuurzee op de Mont Aigoual

- Etappe 5: Ravitaillering: streekgerechten met kok Jo

- Etappe 6: De kale berg

- Etappe 7: Het pad van de 4000 treden

- Etappe 8: De herder: alleen met zijn dieren

- Etappe 9: Eerbetoon aan een dode renner

- Etappe 10: De finish: donderslag bij heldere hemel

Alle afleveringen van Le Cycliste luister je hier:

