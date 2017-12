'Nibali laat Giro links liggen en kiest Tour én WK'

Volgens Italiaanse media slaat Nibali de etappekoers door eigen land over en richt hij zich volledig op de Tour de France. De 'Haai van Messina' zou daarna ook de Ronde van Spanje willen rijden als voorbereiding op zijn tweede grote doel van komend jaar: het WK in Oostenrijk.



Nibali won de Giro d'Italia al twee keer, in 2013 en 2016. Dit jaar eindigde hij als derde achter winnaar Tom Dumoulin en Nairo Quintana. De 33-jarige kopman van Bahrain-Merida sloeg de Tour dit keer over en reed de Vuelta, waarin hij tweede werd achter Chris Froome.



Bij de presentatie van de route van de Giro, onlangs in Milaan, zei Nibali te twijfelen over zijn programma voor komend jaar. Zeker omdat de Italiaanse etappekoers dit jaar ook weer zijn geliefde Sicilië aan doet, met onder meer een rit naar de Etna. Hij lijkt nu toch te kiezen voor de Tour, Vuelta én het WK. Nibali begint zijn seizoen in Argentinië met de Ronde van San Juan.