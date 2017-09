Nieuwe sponsor voor wielerploeg Cannondale

Vos in België weer van de troon gestoten door D'Hoore

7 september Marianne Vos en Jolien D'Hoore wisselen elkaar in de Ronde van België vooralsnog steeds af op de hoogste trede van het podium. De Belgische wielrenster sprintte in Herselt naar de winst en nam daarmee de leiderstrui weer over van de Brabantse. Vos moest genoegen nemen met de tweede plaats, de positie die ze nu ook inneemt in het klassement.