Nieuwe wielerkoers in België herdenkt Eerste Wereldoorlog

Gesink geeft op met knieklachten in Catalonië

17:22 Robert Gesink heeft in de tweede etappe van de Ronde van Catalonië moeten opgeven. De renner van LottoNL-Jumbo kampt met knieklachten, meldde zijn ploeg. Maandag was Gesink in de eerste etappe gewoon in het peloton gefinisht.