‘Nog een keer geen Spelen, dat is een ramp voor Mathieu’

Door Daan Hakkenberg



Een klein uur had Mathieu van der Poel (26) nodig om te laten zien dat hij ongenaakbaar is in het veld. De regenboogtrui – zijn vierde bij de profs – is een passend sluitstuk van zijn ultrakorte en uiterst succesvolle cross-seizoen. In zes weken reed hij veertien wedstrijden, won er tien en werd vier keer tweede. De fans zullen moeten wachten tot het najaar van 2021 voordat de regenboogtrui opnieuw in het veld te zien is. Vanaf nu richt Van der Poel zijn vizier op de weg, maar de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen is met afstand zijn grootste doel dit jaar.