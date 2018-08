Oersterke Küng grijpt de macht in BinckBank Tour

Küng won vorig jaar de tijdrit in Voorburg over 9 kilometer en had toen een aantal dagen de leiding in de etappekoers door Nederland en België, die deel uitmaakt van de UCI WorldTour. Jakobsen, de sprinter van Quick-Step die gisteren de eerste etappe won, moest in de rit tegen de klok rond Venray bijna 1,5 minuut toegeven op Küng. De derde etappe gaat morgen over Belgische bodem, van Aalter naar Antwerpen.