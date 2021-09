Olav Kooij grijpt brons bij WK voor beloften, Filippo Baroncini soleert naar wereldtitel

Filippo Baroncini heeft zich gekroond tot wereldkampioen wielrennen bij de beloften (tot 23 jaar). De 21-jarige Italiaan reed in volle finale weg en hield in Leuven solo stand tegen een sterk uitgedund peloton. Olav Kooij pakte het brons, vlak achter Biniam Ghirmay Hailu uit Eritrea.

Kooij is pas 19 jaar en maakte dit seizoen al zijn profdebuut bij Jumbo-Visma. Hij werd in augustus tweede in een massasprint tijdens de Ronde van Polen, een WorldTour-wedstrijd.

Olav Kooij. © photo: Cor Vos

De beloften fietsten van Antwerpen naar Leuven over een afstand van ruim 161 kilometer. In de finale zat Daan Hoole namens Nederland mee in een kopgroep, maar onder commando van de Belgen, die niemand mee hadden vooraan, bleef het verschil beperkt. De Zwitser Mauro Schmid, dit seizoen al winnaar van een etappe in de Giro d’Italia, werd op zo'n zes kilometer van de finish gegrepen.



Niet veel later versnelde Baroncini en dat bleek het juiste moment. De Italiaan reed een mooie voorsprong bij elkaar en wist in de lastige slotkilometers stand te houden. Hij won eerder dit seizoen onder andere een tijdrit in de Giro voor beloften. Op twee seconden van de winnaar pakte Ghirmay Hailu de tweede plek en het zilver. Kooij werd vlak achter de Eritreeër derde en mocht het brons ophalen op het podium.

Filippo Baroncini (l) viert zijn wereldtitel op de weg bij de beloften. © AFP

Baroncini volgt zijn landgenoot Samuele Battistella op. Die veroverde de titel bij de renners onder 23 jaar bij het wereldkampioenschap in het Britse Harrogate in 2019. In 2020 werd er bij de WK in Imola geen wedstrijd voor beloften gereden.



Eerder vandaag werd de Noor Per Strand Hagenes wereldkampioen bij de junioren (tot 18 jaar).

Per Strand Hagenes wordt wereldkampioen op de weg bij de junioren. © BELGA