Onfortuinlijke Lammertink mist Strade Bianche, Van Kessel vervangt hem

Video IJzerster­ke Evenepoel slaat dubbelslag op steile klim naar Picón Blanco

19:35 De derde etappe in de Ronde van Burgos is gewonnen door het Belgische supertalent Remco Evenepoel. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick Step reed op de steile slotklim naar Picón Blanco weg van Esteban Chaves en George Bennett en bleef hen uiteindelijk ruim voor. Evenepoel is tevens de nieuwe leider.