Ook Amstel Gold Race struikelt over beelden van Tour en weerzin tegen mondkapjes

25 september Filippo Ganna heeft in eigen land de wereldtitel tijdrijden veroverd. De 24-jarige Italiaan was in Imola 26 seconden sneller dan Wout van Aert. Tom Dumoulin finishte slechts als tiende, mede doordat hij bij het opdraaien van het autocircuit bijna ten val kwam.