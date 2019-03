Ook Aru en Novak verlaten Parijs-Nice

Roglic hoopt met Gesink in Tirreno op nieuw succes

14:07 Na zijn eindzege in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten, gaat Primoz Roglic in Tirreno-Adriatico voor nieuw succes. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma krijgt ondersteuning van nagenoeg dezelfde rijders. In vergelijking met de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten neemt Robert Gesink de plaats in van Tom Leezer.