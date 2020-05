Ook geen Vuelta voor Van der Poel

De alleskunner op de fiets had dit jaar in eerste instantie in het teken gezet van de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen. Hij wilde daarna naar de Vuelta. De Spelen van Tokio werden vanwege het coronavirus echter uitgesteld naar 2021. Van der Poel hoopte daarna dat hij al dit jaar zou kunnen debuteren in de Tour de France. Het management van Alpecin-Fenix deed nog een poging bij de organisatie van de Tour om een extra team toe te laten, maar dat ging niet door.



Van der Poel zal zich nu vooral richten op de Italiaanse en Vlaamse klassiekers, die allemaal naar het najaar zijn verplaatst. De 75ste editie van de Vuelta zou eigenlijk eind augustus in Nederland starten. Als gevolg van de coronacrisis heeft de internationale wielerunie UCI een nieuwe kalender gemaakt. De Spaanse etappekoers begint nu op 20 oktober in de Baskische stad Irún en eindigt op 8 november in Madrid.