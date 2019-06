Ook nekfractuur geconstateerd bij gehavende Froome

De viervoudige winnaar van de Tour zal ongeveer zes weken in het ziekenhuis in Frankrijk moeten blijven. Volgens de chirurg die hem afgelopen week opereerde, vergt het herstel van Froome zeker zes maanden.



De 34-jarige kopman van Ineos was woensdag tijdens de verkenning van de tijdrit in het Critérium du Dauphiné zwaar ten val gekomen, waarbij in eerste instantie breuken in zijn dijbeen, heup, elleboog en enkele ribben werden vastgesteld. Froome onderging in Saint-Étienne een operatie die zes uur duurde en die volgens teamarts Richard Usher goed was verlopen.



Door de afwezigheid van Froome zullen Welshman Geraint Thomas en de Colombiaan Egan Bernal de ploeg waarschijnlijk aanvoeren in de Tour, die op 6 juli in Brussel van start gaat.