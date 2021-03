Ook voor wielercommentator Karsten Kroon is Milaan-San Remo pittige klus

Hij startte zelf twaalf keer in de ‘Primavera’, de lentekoers die zaterdag voor het eerst integraal wordt uitgezonden. Hij weet dat in Milaan-Sanremo de strijd altijd pas in het laatste uur ontbrandt. ,,Het is prima als je om half 3 gaat uitzenden. Veel interessants gebeurt er normaal niet voor die tijd”, vertelt Kroon, die met de Belg Jeroen Vanbelleghem een duo vormt. Kroon moet, terwijl hij druk aan het timmeren is in zijn boerderij in het Belgische Vroenhoven, nog wel even wennen aan het idee dat de werkdag om half 10 begint. ,,We zijn nog wel in gesprek hoe we het draaglijk kunnen houden. Misschien kan ik tussendoor even twee keer een half uur gaan hardlopen. Of laten we iemand inbellen tijdens de uitzending. 7 uur achter elkaar praten, dat gaat volgens mij niet.”