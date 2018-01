Oomen en Teunissen namens Sunweb naar Tour Down Under

Worst en Kaptheijns op podium in veldrit Baal

1 januari De Nederlandse veldrijdsters Annemarie Worst en Maud Kaptheijns zijn het nieuwe jaar begonnen met een podiumplaats. Worst eindigde in de Grote Prijs Sven Nys in Baal als tweede in de vrouwenwedstrijd, Kaptheijns finishte als derde in de blubber van Baal.