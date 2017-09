Oomen kan Vuelta voor even vergeten na goud: 'Trainen met een glimlach'

Sam Oomen pakte op het WK met Team Sunweb zondag verrassend het goud in de ploegentijdrit. Twee dagen later is het euforische gevoel nog altijd niet uit zijn lijf verdwenen.

Na de gouden zondag en het genieten op de 'day after', stapte Sam Oomen gisteren gewoon weer op de fiets. ,,Ik heb de hele tijd met een glimlach getraind", liet hij na afloop weten. ,,Eigenlijk is de euforie van het moment dat je goud pakt nog altijd niet verdwenen", moet de jonge Tilburgse prof daarnaast bekennen.

Quote Eigenlijk is de euforie van het moment dat je goud pakt nog altijd niet verdwenen Sam Oomen

Het was al een verrassing dat Oomen door Sunweb geselecteerd was om samen met erkende hardrijders als Tom Dumoulin, Wilco Kelderman en Michael Matthews een gooi te doen naar een podiumplek. Het zwart-witte zestal reed zondagmiddag een tijd waar niemand meer onder kwam.

Volledig scherm © photo: Cor Vos

Sta je daar in de zone van de hotseat als nieuwe wereldkampioenen. ,,Toen gingen er verschillende emoties door me heen", kijkt Oomen terug op dat moment. ,,Op de eerste plaats denk je: what the f*. Hier heb je alleen maar een beetje van kunnen dromen. In de dagen voor de ploegentijdrit filosofeer je wel iets over wat er mogelijk is. Maar dit! Daarnaast moest bij mij na de Vuelta (waarin hij een week voor het einde de koers ziek moest verlaten) de knop om. Ik wilde er nog het beste van maken op de ploegentijdrit. Ik heb in die dagen veel op de tijdritfiets gereden. Niet dat het winnen van het WK de pijn van de Vuelta wegneemt, maar dan sta je daar wel met een enorm voldaan gevoel en zeg je alleen maar: goed gedaan gast."

Of het ondertussen wel helpt de Vuelta te vergeten? Oomen schudde gisteren het hoofd. ,,Natuurlijk vermindert de pijn daarover op den duur. Zondag heb ik echter de hele dag niet aan de Vuelta gedacht. Alle andere dagen nog wel." Dat zegt dus volgens hem vooral iets over de impact van niet alleen het goud.

Nerveus

,,Voor die wedstrijd was ik toch wel een beetje nerveus. Je gaat op pad met mannen als Dumoulin. Je weet dat het superzwaar wordt. Maar direct na de start kwamen we al snel in een flow. Niet dat die 42 kilometer voorbij vlogen. Het was vreselijk afzien, maar het gevoel was goed. Vooral omdat we het echt samen deden. We hadden vooraf afgesproken niet met een strak schema te werken, maar op instinct en gevoel te gaan rijden. Daar pakten we de winst mee."