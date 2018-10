Oomen kopman bij Sunweb in Lombardije

,,We gaan voor een topresultaat met Sam'', zegt ploegleider Arthur van Dongen. ,,Dit is zijn favoriete koers. Het zal een speciale dag worden voor hem, als kopman van onze ploeg. Zeker met zo'n solide team om zich heen. We willen dat Sam zich ontwikkelt als leider. Met Wilco en Michael hebben we twee ervaren rijders in de ploeg zitten die hem daarbij kunnen helpen.'' Oomen eindigde eerder dit jaar als meesterknecht van Tom Dumoulin als negende in de Giro d'Italia.



Vorig jaar schreef de Italiaan Vincenzo Nibali de Ronde van Lombardije op zijn naam. Hennie Kuiper was in 1981 de laatste Nederlandse winnaar, Jo de Roo won in 1962 en 1963.