Oorlog tussen Sagan en Kwiatkowski is al begonnen

Topfavoriet waren Sagan en Kwiatkowski vorig jaar ook al in La Primavera. En toen stelden de kopmannen van Sky en Bora niet teleur. Sagan viel aan op de Poggio, waarop alleen Julian Alaphilippe en Kwiatkowski de Slowaakse wereldkampioen konden volgen. Kwiat speelde het spel in de laatste kilometers bikkelhard door niet meer op kop te komen. Zo had de Pool wat extra energie over voor de eindsprint, die hij nipt won voor Sagan. En dat zinde Sagan voor geen meter. Op Cyclingnews geeft hij Kwiatkowski enkele steken onder water. ,,Ik kies ervoor om onderweg een show op te voeren voor de mensen'', aldus Sagan. ,,Als ik zaterdag Milaan-San Remo zou winnen op de manier van Kwiatkowski, ben ik niet blij. Op zo'n zege kan ik niet trots zijn.''

Uiteraard heeft Kwiatkowski, die gisteren de Tirreno Adriatico op zijn naam schreef, een antwoord op de sneer van Sagan. ,,Hoe zal ik reageren? In 2016 viel ik zelf aan op de Poggio. Niemand klaagde toen dat complete teams de achtervolging inzetten.''



,,Toch begrijp ik hem wel'', zegt de Poolse wereldkampioen van 2014. ,,Ik weet net als hij hoe het is om in de regenboogtrui te koersen. Het hoort er nu eenmaal bij dat er dan meer op je gelet wordt.''



Sagan zegt niet teleurgesteld te zijn in Kwiatkowski. ,,Iedereen heeft een andere persoonlijkheid. Daarom is het leven ook zo mooi, ieder mens is anders. Ik maak er graag een show van voor de mensen en dan zie ik wel hoe het afloopt. Het maakt niet uit of je wint of verliest.''



Of Sagan die laatste zin echt meent, valt natuurlijk nog te bezien.