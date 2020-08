Op de Poggio zal Sinkeldam kopman Démare niet meer zien: ‘Hij is onwijs sterk’

InterviewAls een van de helpers van favoriet Arnaud Démare start Ramon Sinkeldam morgen voor het eerst in Milaan-San Remo. Met de Fransman lag hij in het vroege voorjaar twee weken opgesloten in een hotelkamer in Abu Dhabi.

Het Franse Groupama-FdJ was een van de wielerteams die in quarantaine moesten vanwege een uitbraak van het coronavirus in het golfstaatje. Het schept een band. ,,Het klikte gewoon goed", vertelt Sinkeldam. ,,We houden allebei van onze rust.”

Quote Ja, we waren wel even kapot toen we dat hoorden Ramon Sinkeldam Zijn Franse kamergenoot won woensdag de oudste nog bestaande wielerkoers ter wereld, Milaan-Turijn. Om de sprinters die zich voorbereiden op Milaan-San Remo van dienst te zijn, waren de beklimmingen die de finale van de koers normaal zo lastig maken eruit gehaald. ,,Voor Arnaud was dit waarschijnlijk de enige kans om deze wedstrijd ooit te winnen." Démare liet echter in 2016 met winst in Milaan-San Remo al zien dat hij ook de Poggio, de beroemde helling kort voor de finish, aankan.

De vreugde was groot, tot het nieuws uit Polen binnenstroomde waar Fabio Jakobsen na een verschrikkelijke crash zwaargewond in het ziekenhuis was beland. ,,Ja, we waren wel even kapot toen we dat hoorden. Natuurlijk schrik je." Sinkeldam kent de aankomst in Katowice, waar licht bergaf snelheden van 80 kilometer per uur worden bereikt. ,,Dit kan in elke massasprint gebeuren, ook als het iets minder hard gaat. Maar je moet het ook niet gevaarlijker willen maken. Leg die finish gewoon in de andere richting.”

Oud-wielerprof Bas Tietema bezorgde Ramon Sinkeldam een PlayStation tijdens zijn quarantaine in Abu Dhabi

Als er gesprint wordt om de zege zit Sinkeldams werk er normaal gesproken op. Zoals woensdag toen hij samen met de Australiër Miles Scotson en de Italiaan Jacopo Guarnieri het voorbereidende werk deed voor Démare. Guarnieri is na de Noord-Hollander de laatste man die de Fransman in goede positie brengt. Na twee tweede plaatsen in de Ronde van Burgos was het in Turijn wel prijs. ,,Arnaud is onwijs sterk, veel sterker nog dan vorig jaar. Hij hoort zaterdag zeker bij de favorieten.”

Samen zullen ze later in het jaar ook de Giro d'Italia rijden, zoals het ooit bedacht is toen er nog geen sprake was van corona en de inmiddels onmogelijke combinatie met de Ronde van Spanje het plan was. Nu mist hij zelfs Parijs-Roubaix, een van zijn lievelingswedstrijden die op de slotdag van de Giro wordt verreden. Maar goed, Sinkeldam (31) is al blij dat er überhaupt gefietst wordt. ,,Ik houd mijn hart vast. Stel dat er een renner in het peloton corona heeft. Wat dan? Ik profiteer nu van elk moment dat ik kan fietsen."

Ook in Milaan-Sanremo, een koers die hij verrassend genoeg nog nooit reed. ,,Ik heb altijd gezegd: Milaan-San Remo hoeft niet per se voor mij. Ik zie mezelf diep in de finale geen rol meer spelen voor Arnaud. Ik heb aangegeven dat ik wellicht van waarde kan zijn tot die laatste klimmetjes. Op de Poggio zal ik niet meekunnen met de grote mannen.”

