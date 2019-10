Oppermachtige Alvarado zet Van Vleuten op twee ronden in Gieten

Alvarado, die net als Mathieu van der Poel uitkomt voor Corendon-Circus, was op het modderige circuit in Gieten een klasse apart. De strijd om plaats twee was spannender. Cant nam pas in de slotronde afstand van Kastelijn en finishte op een kleine minuut van Alvarado als tweede.



In de eerste anderhalve ronde had Alvarado nog gezelschap van Annemarie Worst, winnares zaterdag in Kruibeke. ,,Toen ik even versnelde, had ik meteen een gaatje", vertelde ze voor de camera van Ziggo. ,,Het was nog ver, maar ik zocht een goed tempo en kon dat volhouden tot het eind. Ik had zelfs nog iets in de tank voor de laatste ronde, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Vandaag voelde ik me heel goed, gisteren heel slecht, gelukkig werd ik toen nog derde. Ik hoop dat ik deze goede vorm nog lang kan vasthouden."



Een opmerkelijke deelneemster in Gieten was Annemiek van Vleuten, de wereldkampioene op de weg. De Wageningse had al aangekondigd haar uitstapje naar het veldrijden niet al te serieus te nemen en vooral voor haar plezier in Gieten te starten. Van Vleuten finishte als 36ste, op twee ronden van Alvarado.