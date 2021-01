Oranje op volle sterkte naar wereldbekerfinale veldrijden

Bij de vrouwen heeft Lucinda Brand zich al verzekerd van de eindzege in de wereldbeker, maar ook voor haar is Overijse van belang als voorbereiding op het WK. Denise Betsema en wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado strijden om de tweede plaats in de eindstand van de wereldbeker.

Belofte Shirin van Anrooij maakt in Overijse haar rentree. Ze was sinds de wereldbeker in het Tsjechische Tabor eind november uit de roulatie met een armblessure. ,,Overijse is een prachtige veldrit met veel geschiedenis. Het wordt niet voor niets de moeder aller crossen genoemd", meent bondscoach De Knegt. ,,Hoewel het parcours weinig uit te staan heeft met dat van het wereldkampioenschap in Oostende een week later, is het wel een heel eerlijke ronde waar je een goede indicatie krijgt van je vormpeil.”