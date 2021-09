Oranje wielersterren staan dof: verkeerd moment voor een WK?

Video Mollema komt week voor WK zwaar ten val in Luxemburg: ‘Gevolgen niet ernstig’

17 september Een week voor het WK op de weg is Bauke Mollema vanmiddag zwaar ten val gekomen in de Ronde van Luxemburg. De Groninger klapte in de tijdrit hard tegen het asfalt nadat hij een bocht iets te scherp had aangesneden en een hekwerk niet meer kon ontwijken. Hoewel hij zijn rit tegen de klok kon vervolgen, is nog niet duidelijk wat de verwondingen zijn voor Mollema.