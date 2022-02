Organisatie WK wielrennen blij met nieuwe categorie bij vrouwen

Arnhemmer Maarten Tjallingii gaat ‘China Glory’ in het wielerpelo­ton brengen: ‘Heb ze alleen nog maar via Zoom ontmoet’

Maarten Tjallingii is een man van de wereld. Hij werd geboren in Friesland, groeide op in Mozambique, reed als profwielrenner wedstrijden over de hele aardbol en verblijft sinds juli 2021 met zijn gezin afwisselend in Arnhem en Kaapstad. Nu staat hij aan de vooravond van een nieuw mondiaal avontuur; als teammanager van China Glory, een continentaal wielerteam dat als doel heeft het wielrennen in China naar een hoger plan te brengen.

