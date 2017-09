Oud-wielerarts doet boekje open over dopinggebruik

Behalve de epo aan Van Moorsel, hielp hij toenmalige toprenners Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse met bloedtransfusies. Rooks ontkent dit overigens. Ook Van Moorsel, die nooit betrapt is op doping, ontkent epo te hebben gebruikt.



Volgens Janssen deed Van Moorsel dit onder meer in de aanloop naar de Olympische Spelen in 2000. In Sydney won ze drie olympische titels, op de weg en de baan.